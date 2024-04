Il Grifo ritrova la vittoria e i gol di Vazquez: "Ora sto bene, dobbiamo dare il massimo"

Sono trascorsi cinque mesi dalla rete dell’ex al "Curi" contro il Gubbio. Era il 12 novembre 2023 e quel colpo di testa perfetto regalò i tre punti al Perugia. Da allora Federico Vazquez ha dovuto fare i conti con un lungo infortunio agli adduttori, che lo ha tenuto fuori per tredici gare di campionato. Un calvario. Domenica, davanti al suo pubblico, l’attaccante si è lasciato alle spalle il momento-no nel migliore dei modi ed è tornato ad esultare sotto la Curva. Una rete liberatoria, contro l’Olbia, la quarta in campionato, che ha spianato la strada ai biancorossi contro il fanalino di coda. Non solo il gol da attaccante puro. Perchè ha colpito anche un palo e nella ripresa si è procurato il calcio di rigore che ha chiuso il match. La partita perfetta. "Ho dimostrato che sto di nuovo bene e ora voglio essere importante per la squadra, dopo questi mesi complicati a causa dell’infortunio", ha spiegato l’argentino a Umbria Tv, ospite nella trasmissione Fuori Campo. Lui, 31 anni compiuti da poco, è l’arma in più del tecnico Alessandro Formisano in questo finale di stagione. "Aspettavo da tempo questo momento - ha raccontato - Era tanto che non giocavo e per un giocatore è importante ritrovare minutaggio giusto e fiducia". Il bomber ha confidato il suo partner d’attacco preferito: "Mi adatto bene al compagno che ho intorno. Sylla sta più in area, Seghetti è molto più mobile. Sono due giocatori bravi con caratteristiche diverse ma io riesco ad adattarmi bene perché posso fare sia la prima che la seconda punta". Ora non si pone limiti ("Perugia può essere per me un punto di partenza e non di arrivo") e punta al terzo posto, soprattutto dopo lo scivolone della Carrarese che ha portato il Grifo a due punti dall’obiettivo. "Credo che potremo dire la nostra, mancano ancora tre partite e cercheremo di arrivare terzi. I playoff sono completamente un altro campionato, le squadre si preparano diversamente. Ma il Perugia c’è". E ha un Vazquez in più.