Il match. Biglietti in vendita Fischia Giaccaglia

PERUGIA - È una trasferta difficile, ma i tifosi biancorossi si stanno organizzando per raggiungere Olbia. Intanto il club sardo ha messo in vendita i tagliandi per la partita in programma domenica con fischio di inizio alle 14. La capienza del settore ospiti è di 700 tagliandi al prezzo di 13 euro (intero) e 5 euro (ridotto). I tifosi ospiti potranno acquistare il tagliando entro sabato alle 19, vigilia del match. Intanto ieri è arrivata la squalifica per Iannoni, mentre sarà l’arbitro Filippo Giaccaglia di Jesi a dirigere il match tra Olbia e Perugia, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie C girone B, in programma domenica 3 dicembre alle ore 14:00 allo stadio ‘Bruno Nespoli’. Gli assistenti saranno Michele Colavito di Bari e Alessandro Marchese di Napoli. Quarto uomo Alessandro Pizzi di Bergamo. Nessun precedente tra il Grifo e Giaccaglia.