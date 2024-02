Il Perugia fatica ma torna alla vittoria. Decide il colpo di Seghetti nel finale

I giovani di Formisano, Polizzi e Seghetti, tolgono le castagne dal fuoco e regalano al Perugia tre punti fondamentali contro la Fermana che consentono ai biancorossi di restare in scia alla Carrarese e a 7 punti dalla Torres in vista dello scontro di domenica. È stata dura, perché alla solita emergenza si è aggiunta l’assenza di Sylla che ha cambiato il volto del Perugia nel ritorno e rimischiare le carte non era facile. Il Grifo prova per tutta la gara a sfondare la barriera della Fermana, esponendosi a qualche rischio, ma nel primo tempo Furlanetto ci mette una pezza ma nulla può in finale di match con un Perugia giovanissimo in campo quando Polizzi crossa dalla destra e Seghetti trova la rete che mancava dal girone di andata. Una liberazione. La gara. Il Perugia è costretto a spingere dal primo minuto, ma ad ogni piccolo errore si espone all’ultima della classe che va al tiro con Niang (11’), Adamonis blocca. Il Perugia deve velocizzare la manovra se vuole far male, perché in fase di non possesso la Fermana si chiude bene. Ricci prova a imbeccare i compagni centralmente, ma non è facile rimescolare le carte senza Sylla e Seghetti in un colpo solo. La prima mezza occasione il Grifo la crea al 21’ ma sulla conclusione in mischia Paz trova solo l’angolo. L’esterno ci riprova senza fortuna al 24’ su cross di Lisi e su suggerimento di Ricci, ma stavolta a respingere è Furlanetto. In chiusura di tempo la prima azione veloce del Perugia (43’): Paz mette al centro e Matos calcia piano un rigore in movimento. Prima dell’intervallo (44’) il Grifo va vicino al vantaggio quando Paz (ancora lui, il più pericoloso della prima frazione) stavolta assiste Iannoni che colpisce a botta sicura ed esalta i riflessi del portiere ospiti. A inizio ripresa il Perugia parte forte: cross di Lisi, ponte di Iannoni, Ricci calcia alto (1’). Dopo nemmeno dieci minuti Formisano lancia Seghetti per Matos. Al 23’ doppio cambio con i giovani Agosti (al debutto) e Giunti per Torrasi e Ricci. Il Perugia spinge ma è la Fermana che si crea l’occasione con la squadra di casa scoperta, ma sulla conclusione a botta sicura di Petrungaro (27’) Adamonis si allunga. Formisano pesca anche Polizzi e Cancellieri, il Grifo ci prova con il 4-3-3 e finalmente arriva il gol, di Seghetti (40’), con il cross di Polizzi che il giovane attaccante non si lascia sfuggire. Il Perugia però una volta avanti rischia ancora con Petrungaro (44’) che colpisce il palo. Ma finisce in festa.