Il Perugia "Next Gen" riprende la corsa. Sylla-Lewis e i bianconeri vanno al tappeto

Il Perugia riparte e lo fa di slancio spezzando l’incantesimo della Juventus Next Gen in striscia positiva da dieci turni. Sylla in finale di primo tempo e Lewis a inizio ripresa, regalano alla squadra di Formisano un successo che consente di riaccendersi e continuare la caccia al terzo posto. Più che la Juve, in campo c’è il Grifo Next Gen visti i protagonisti del match e chi ha atteso in panchina, con Agosti (2005) che fa il suo debutto dal primo minuto e Souare (2004) che subentra con personalità, al posto di Dell’Orco.

Un successo meritato in una sfida che sin da subito si è incanalata non secondo previsioni. Già, perché ti aspetti un avversario spavaldo che preme e rischia, invece i bianconeri si presentano al Curi accorti e poco spumeggianti. La gara si fa più tattica del previsto, con pochi guizzi da una parte e dall’altra. Il Perugia non soffre, anche se alla fine il conto degli angoli (9-1 per la Juve) farebbe pensare il contrario, subisce qualcosa sulle fasce, ma con consapevolezza. Fatica più del previsto a trovare la via per fare male. Ma una volta avanti, allo scadere di primo tempo, Formisano apporta qualche accorgimento (fuori Matos e dentro Iannoni), e il Perugia fa il bis. Brambilla, visto il doppio svantaggio, sceglie di schierare tutte le punte a disposizione, ma il Perugia rischia solo sul palo di Guerra, poi regge l’urto grazie a un pacchetto arretrato attento e a una fase difensiva che funziona. Il primo tentativo del match è con Torrasi che al 7’ va al tiro al termine di una bell’azione, ma la conclusione è centrale e Scaglia para. Al 27’ la seconda chance biancorossa su punizione: calcia Lisi, Sylla di testa non inquadra la porta. Intorno alla mezzora escono i bianconeri, conquistano campo, punizioni e angoli, ma l’unico pericolo è al 34’ quando Perotti sfugge a Lisi, ma chiude Lewis. Dell’Orco alza bandiera bianca, Formisano inserisce Souare. Al 44’ il Perugia la sblocca, con l’assist di Matos che trova Sylla in area, l’ex Vis Pesaro si gira, aggira Stramaccioni e Savona e fa 1-0. A inizio ripresa Formisano toglie Matos e inserisce Iannoni: biancorossi col 3-5-2. Dopo un nuovo tentativo di Sylla (9’), arriva il raddoppio di Lewis: Paz conclude, Scaglia respinge corto e il difensore fa 2-0. Ospiti che ci provano con Salifou, ma Adamonis blocca. Brambilla inserisce due punte, Guerra e Da Graca. Subito Guerra colpisce il palo, al 35’ Iannoni strappa un pallone, verticalizza per Paz che dal limite conclude a lato.