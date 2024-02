Il Perugia punta sempre più sui giovani. Primo contratto per Giunti, Polizzi e Viti

Il Perugia punta sempre più sui giovani. Dopo la firma dell’attaccante Alessandro Seghetti, una delle note più liete di questa stagione con sei reti realizzate, la società di Pian di Massiano si è mossa ancora, valorizzando i suoi talenti. Ieri è stata una giornata speciale per Giovanni Giunti, Matteo Polizzi e Matteo Viti. Emozionati e sorridenti, i tre giovani hanno firmato il primo contratto da professionista fino al 30 giugno 2026.

Giovanni Giunti, centrocampista classe 2005, è arrivato nelle giovanili biancorosse nella stagione 2021/2022. Ha esordito nei pro il 1 settembre 2023, nella prima giornata di questo campionato. Attualmente ha collezionato sette presenze in Lega Pro e 2 in Coppa Italia. L’attaccante Matteo Polizzi, classe 2005, è invece approdato in biancorosso nel campionato 2020/2021. Ha esordito nei professionisti il 23 dicembre scorso nella sfida contro il Cesena e attualmente conta 4 presenze in Lega Pro. Anche Matteo Viti, difensore classe 2005, è arrivato nella stagione 2020/2021 compiendo tutta la trafila delle squadre giovanili. Ha esordito nei professionisti in Coppa Italia contro il Monterosi mentre il “battesimo” in Lega Pro è arrivato nella sconfitta al "Curi" col Cesena. "Il Club augura loro un futuro radioso e pieno di gioie personali", fa sapere la società.

Intanto ieri pomeriggio la squadra di Formisano è tornata ad allenarsi, dopo un giorno di riposo, per preparare il match di domenica al "Curi" con la Juventus Next Gen (fischio di inizio alle 16,15). Rispetto all’ultimo appuntamento in casa della Torres, non sarà disponibile Kouan che è era diffidato e in occasione del fallo da rigore a Sassari ha rimediato il giallo che gli costa un turno di squalifica (inoltre entra in regime di diffida Adamonis). In mediana, però, recupera Bartolomei, mentre Bozzolan e Vazquez torneranno in gruppo dalla prossima settimana. Ancora out Vulikic, restano da verificare giorno per giorno le condizioni di Angella.