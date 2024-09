Gruppo in viaggio. Seghetti parte con la squadra . Palsson pronto dall’inizio

Seghetti stamattina salirà sul pullman con la squadra direzione Pesaro. L’attaccante, anche se non al meglio della condizione, si metterà a disposizione di Formisano. Ieri ha svolto la seduta di allenamento insieme ai compagni.

Con molta probabilità per lui ci sarà spazio in corsa, ma la sua presenza è già una buona notizia per i biancorossi. Conto alla rovescia, invece, per quanto riguarda i rientri di Montevago, Squarzoni e Marconi: i due attaccanti e il difensore torneranno infatti a disposizione per la prossima gara in casa, domenica prossima con la Lucchese. C’è ancora da attendere, invece, per quanto riguarda Sylla e Dell’Orco che necessitano ancora di un paio di mesi per rientrare in gruppo.

Ma c’è una partita da giocare questa sera, con l’allenatore del Perugia che dovrebbero mettere mano a tutti i reparti. Ma nonostante sia la terza sfida in una settimana, sarà regolarmente in campo Gabriele Angella. Il capitano biancorosso guiderà la difesa insieme a Mezzoni e presumibilmente Souare per consentire a Giraudo di agire sulla fascia sinistra, con Cisco sulla corsia mancina.

A centrocampo, invece, Formisano dovrebbe confermare Torrasi e Bartolomei (con Giunti che potrebbe comunque avere una chance dall’inizio), con Di Maggio ad agire più avanzato insieme a Palsson (in vantaggio dall’inizio) e alle spalle della punta Bacchin. Seghetti, invece, potrebbe ritagliarsi uno spazio in corsa.