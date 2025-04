Il Sestri ci prova, Montevago rimedia. E il Perugia si ferma sul 2-2

Perugia, 12 aprile 2025 – Ci pensa Montevago, subentrato nel secondo tempo, a rimediare a una partita, quella col Sestri Levante, che per il Perugia rischiava di finire male. L’attaccante biancorosso pareggia prima l’autorete di Giunti e poi il momentaneo 2-1 di Piu, fissando il risultato sul 2-2.

Un pareggio sostanzialmente giusto per quanto visto in campo, ma che lascia al Grifo soltanto altre due partite per tentare l ’aggancio ai play-o ff. Peccato, anche se in questo caso resta un po’ di rammarico per un bel gioco visto solamente dopo i gol avversari.

PERUGIA-SESTRI LEVANTE 2-2, IL TABELLINO

Perugia (3-5-2) : Gemello, Leo, Riccardi, Dell’Orco (46′ Amoran); Cisco (59′ Seghetti), Giunti (59′ Broh), Joselito, Di Maggio (71 Matos), Giraudo; Marconi (46′ Montevago), Kanoute. Allenatore: Vincenzo Cangelosi

Sestri Levante: (3-5-2): Fusco; Primasso, Valentini, Montebugnoli; Podda, Rosetti (94′ Giorgio), Brunet, Nunziatini (76′ Fedele), Furno; Durmush (67′ Di Giorgio), Piu. Allenatore: Alberto Ruvo.

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido

Marcatori: 31′ pt (aut.) Giunti, 72′, 80′ Montevago, 74′ Piu

Note: Ammoniti 37′ Dell’Orco, 55′ Giunti. Recupero 2 pt’ 5 st. Spettatori 3991.