Il Perugia rialza la testa. Paz regala al Grifo i 3 punti

Tre punti dovevano essere e tre punti sono arrivati. Il Perugia torna al successo, lo fa sul campo dell’Olbia (foto facebook Olbia calcio) grazie ad un colpo di testa di Paz, su corner calciato da Lisi, allo scadere del primo tempo. Una sfida sempre sotto controllo, a tratti anche brillante nella prima fase, con giocate di qualità e situazioni potenzialmente favorevoli che i biancorossi, però, come spesso accade, non sono riusciti a sfruttare per chiudere subito il discorso. Nella ripresa il Perugia non garantisce lo stesso ritmo e le stesse situazioni pericolose, ma al tempo stesso non accusa mai l’avversario, non va mai in sofferenza, anche se lascia tutti sulle spine fino al triplice fischio dell’arbitro.

Un successo da serie C che comunque consente al Perugia di riprendersi il terzo posto, di rosicchiare due punti alla Torres, fermata sul pari in trasferta dalla Fermana, e di mantenere il distacco di dieci punti dal Cesena, inarrestabile. La pratica andava archiviata e il Perugia di Baldini lo ha fatto.

Stavolta il tecnico torna al suo modulo che più ama, il 4-3-3, anche se al centro dell’attacco c’è Matos (con Vazquez indisponibile e Seghetti non al meglio), uno che ha qualità da vendere ma che davanti alla porta si pietrifica e vanifica talento e occasioni. A centrocampo, invece Baldini inserisce qualità: senza Iannoni, è Santoro ad arretrare e il posto di Kouan lo prende Torrasi. In attacco, insieme a Matos, due esterni come Ricci e Lisi che oltre a qualche cross giocano palla a terra, muovendosi molto e creando situazioni a ridosso dell’area dell’Olbia. E nel primo tempo, fatta eccezione per le conclusione di Cavuoti al 9’, parata da Adamonis, e al 26’, è tutto un monologo biancorosso. il Perugia gioca sulla metà campo avversaria, con Santoro che ci prova su cross di Paz (10’)m, al 16’ il tentativo è di Lisi, mentre al 20’ Torrasi si inserisce sul cross di Bozzolan. Al 27’ Matos conclude senza potenza, così come Ricci al 39’, ma al 43’ su angolo calciato da Lisi, Paz sblocca e porta meritatamente in vantaggio il Perugia.

Della ripresa c’è poco da dire, al 6’ Santoro conclude dal limite, ma Rinaldi a terra para, all’8’ invece Dessena non trova lo specchio della porta. Al 15’ i primi cambi con Kouan e Seghetti per Ricci e Torrasi, ma la gara non si accende. Il Perugia tiene il vantaggio senza soffrire ma anche senza trovare la rete del 2-0. Alla fine, comunque, i 78 tifosi, coraggiosi, arrivati da Perugia, possono esultare.

