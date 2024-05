Il Perugia va a caccia di giovani talenti. Il ds Giugliarelli in missione a Firenze

I migliori giovani si mettono in vetrina al Viola Park di Bagno a Ripoli, sul campo "Stadio Curva Fiesole". Qui si stanno svolgendo le fasi conclusive del Campionato Primavera. E il Perugia è in prima fila. Il direttore sportivo Jacopo Giugliarelli, anche insieme al tecnico Formisano, ha presenziato alle sfide a partire dal venerdì. Atalanta, Sassuolo, Lazio, Roma, Milan e Inter le squadre ai nastri di partenza, tanti i giovani in campo, con il Perugia che è alla ricerca di giovani di talento da portare in biancorosso nella prossima stagione. Il Grifo punterà a valorizzare i suoi calciatori giovani, ma punterllerà la squadra anche con qualche prestito importante da parte di qualche big che vorrà far crescere, appena uscito dalla Primavera in un club di B e con qualche esperto che arriverà per sostituire alcuni "vecchi" che potrebbero lasciare Pian di Massiano. I prestiti dalle big sono un classico della gestione Santopadre e in biancorosso sono passati anche calciatori che hanno fatto la prima esperienza al Grifo e poi hanno spiccato il volo in serie A.

Giugliarelli sta cercando di individuare qualche giovane che possa fare al caso del tecnico. Tanti i calciatori in vetrina a Firenze: in Lazio-Milan di sabato si sono affrontate due squadre con la difesa a 4, quella che vorrebbe impostare Formisano per la prossima stagione. Un occhio è andato ai giovani centrali, come fu per Gianluca Mancini ma nel mirino del Perugia anche esterni d’attacco come Matteo Politano, per citare due delle operazioni più riuscite.

Il Perugia ha avuto negli anni rapporti con tutte le società approdate alla fase finale del campionato Primavera: solo nell’ultima stagione Paz dal Sassuolo, Bozzolan dal Milan e Adamonis dalla Lazio.

A proposito di futuro, il Perugiasarebbe vicino alla firma di un calciatore che arriva dalla serie D. Si tratta del trequartista Marcelo Orellana, 12 gol in 36 presenze con il Varesina.