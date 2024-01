Il Perugia va all’attacco di Sylla. Sul taccuino anche Magrassi

Ha preso il via il calciomercato. E il Perugia affonda subito il colpo per chiudere l’attaccante. Il Grifo ha puntato dritto intanto su Youssouph Cheikh Sylla, centravanti della Vis Pesaro, in questo campionato cinque gol e due assist. Classe ’98, l’attaccante del Senegal potrebbe arrivare in biancorosso già nelle prossime ore se non subentreranno ostacoli. L’obiettivo del Perugia è quello di chiudere prima della partita di domenica con la Lucchese. Ma c’è da fare i conti anche con la controparte: perché i biancorossi hanno intavolato la trattativa con la Vis Pesaro ma ci sono da limare i dettagli con il calciatore. La trattativa con l’attaccante della Vis Pesaro, visto all’opera al Curi nelle scorse settimane e identificato come partner giusto per Seghetti, non chiude le porte ad altre operazioni sul fronte d’attacco. Il Perugia, infatti, pensa ad un doppio colpo anche se la trattativa per l’altro obiettivo è più complessa. Jacopo Giugliarelli ha messo sul taccuino l’attaccante del Cittadella Andrea Magrassi (1993), 1,94 di altezza, un’importante struttura fisica, in questo campionato ha collezionato quindici presenze con due reti. Il Perugia ha già fatto il suo sondaggio, ma potrebbe volerci del tempo, visto che l’attaccante vorrebbe restare in B. L’idea di Formisano sarebbe quella di proporre un Perugia con il 3-4-1-2, quindi non si esclude il "sacrificio" di un esterno sinistro, visto che in rosa ci sono Bozzolan, Cancellieri e Lisi. E il Lecco ha fatto un sondaggio con il Perugia per sondare la disponibilità a cedere Cancellieri. Un sondaggio è stato fatto anche per Furlan (che avrebbe addosso anche le attenzioni dell’Ascoli). A proposito di Ascoli, i bianconeri di Castori e Giannitti avrebbero bussato per Kouan, mentre la squadra che fa più pressione per Santoro sarebbe il Cosenza. Ma il Perugia non lo cederà certo gratis.