Il Perugia vuole accorciare le distanze . E adesso chiede una mano all’ex Pagliari

È partito il conto alla rovescia. La sfida con il Cesena, il 23 dicembre, sarà una gara spartiacque per capire se il Perugia potrà ancora insidiare il primo posto occupato saldamente dai romagnoli. Il turno passato il Cesena si è liberato della Juventus Next Gen, il Perugia, con il successo sull’Olbia ha mantenuto il distacco di dieci punti, ha però recuperato due punti alla Torres e superato la Carrarese. L’obiettivo è quello di arrivare allo scontro di fine girone di andata con meno distanza dal primo posto, magari con un successo preparare il girone di ritorno all’attacco. Ci sono ancora due gare per poter tentare di rosicchiare alcuni punti e, sulla carta, ci sono possibilità per raggiungere il primo obiettivo. Il Perugia intanto dovrà fare il pieno nei suoi match: domenica contro la Vis Pesaro e dopo otto giorni sul campo dell’Arezzo: due formazioni alla portata del Grifo, con il secondo match più insidioso a causa della forte rivalità tra le due piazze, ma i biancorossi lontano da casa hanno dimostrato di essere più efficaci che in casa. Il Cesena, nel prossimo turno, scende in campo in casa della Recanatese, il Perugia si appella, quindi al suo ex Giovanni Pagliari. La formazione marchigiana, dopo aver inciampato nelle prime due gare casalinghe ha poi infilato una striscia importante di risultati di fronte al pubblico di casa, con tre vittorie e tre pareggi e nell’ultimo turno ha già strizzato l’occhio al Grifo, fermando a Carrara la formazione di Dal Canto. La Torres, invece, sarà di scena in casa contro l’Arezzo. Il turno successivo, poi, quando i biancorossi saranno protagonisti del posticipo ad Arezzo, Cesena e Torres si troveranno una di fronte all’altra. Il Grifo giocherà sempre dopo le due prime della classe: il Cesena gioca sabato, la Torres domenica ma alle 14, mentre la settimana successiva lo scontro tra le prime è in agenda domenica alle 14.