IL PROGRAMMA. Biancorossi a riposo . Domattina in campo

PERUGIA - I biancorossi oggi avranno un giorno libero. Nonostante la sfida ravvicinata, il tecnico del Perugia ha concesso al gruppo un po’ di riposo dopo la lunga trasferta. Il Grifo, infatti, dopo la sfida con il Sestri Levante è subito ripartito per fare ritorno a Pian di Massiano, i biancorossi sono arrivati in tarda notte e Formisano ha preferito non inserire una seduta di allenamento. La ripresa dei lavori, in vista della partita interna di mercoledì sera con la Fermana, è fissato per domani mattina. Per il match contro i marchigiani, il Perugia non recupera nessun infortunato e perde Kouan e Sylla per squalifica, qualche chance di ripresa per Bartolomei che ha ripreso a correre e che potrebbe strappare almeno una convocazione per la partita contro la Torres. Ma è ancora presto per fare previsioni. Già alla ripresa si avrà un quadro più preciso della situazione anche dei tempi di recupero degli altri calciatori (Vulikic, Vazquez, Bozzolan, Matos).