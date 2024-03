Il programma. Grifo subito in campo. Domani sfida a Chiavari

Non c’è pausa per il Perugia che ieri è subito tornato ad allenarsi dopo la vittoria al "Curi". Il prossimo turno di campionato si gioca già domani, con il Grifo che aprirà le danze in trasferta contro la Virtus Entella (si gioca alle 18,30) . A Chiavari c’è un altro esame importante verso l’obiettivo terzo posto, occupato dalla Carrarese, che dista soltanto un punto in classifica. Ieri seduta di scarico per chi ha giocato, allenamento normale per gli altri. Stamattina la rifinitura e nel primo pomeriggio i biancorossi partiranno per la Liguria.