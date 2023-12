Il programma. Le gare di gennaio e febbraio . Col Pescara la diretta Rai Sport

Otto partite, una sola da disputare alle 14. Poi tante gare sotto i riflettori per il Perugia di Alessandro Formisano, con appuntamenti alle 20,45 e alle 18,30. La Lega Pro ha reso note date ed orari delle partite dalla seconda alla nona giornata di ritorno. La prima giornata si giocherà il 7 gennaio al Curi contro la Lucchese alle 16,15. La gara di oggi con il Cesena chiuderà il girone di andata, poi le squadre si fermeranno per una breve sosta. La seconda giornata Pescara-Perugia è in programma lunedì 15 gennaio ore 20:30 (diretta Rai Sport). La terza giornata di ritorno sarà Perugia-Spal domenica 21 gennaio alle 16:15. La quarta giornata, Pontedera-Perugia si gioca sabato 27 gennaio ore 18:30. La quinta di ritorno, Perugia-Rimini è in agenda sabato 3 febbraio alle 18:30, la sesta di ritorno Sestri Levante-Perugia è in anticipo, venerdì 9 febbraio alle 20:45, mentre la settima di ritorno Perugia-Fermana è in programma mercoledì 14 febbraio alle ore 20:45. Alle 14 l’ottava giornata Torres-Perugia, in calendario domenica 18 febbraio, mentre la nona di ritorno, Perugia-Juventus NG si gioca domenica 25 febbraio alle 16:15.