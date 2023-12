Il ricordo. Big Luciano, gli auguri di Riccardo Gaucci

PERUGIA - "Ovunque tu sia… buon compleanno". Con un collage di foto e questa didascalia Riccardo Gaucci ha voluto ricordare il padre Luciano, storico ex presidente del Perugia, nel giorno del suo compleanno. Big Luciano, scomparso nel febbraio del 2020 a Santo Domingo, avrebbe ieri compiuto 85 anni. La foto al centro del collage è il saluto della Brigata il giorno della scomparsa dell’ex presidente, con una enorme bandiera esposta in Curva Nord che riporta l’immagine di Luciano Gaucci. Le altre immagini sono di momenti di condivisione in famiglia e nei campi di calcio. Il suo ricordo vive ancora nei tifosi biancorossi che hanno riempito di commenti il post social di Riccardo. Tanti i sostenitori che hanno voluto unirsi agli auguri, con parole di affetto, sia da Perugia che da Catania, le società che hanno visto protagonisti, negli anni, sia Riccardo che Luciano Gaucci.