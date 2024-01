Il ricordo. Omaggio a Mimmo. Domenica in campo con il lutto al braccio

PERUGIA - Non solo Serse Cosmi, anche altri ex grifoni hanno voluto ricordare con un pensiero Mimmo Pucciarini, scomparso il primo giorno dell’anno. Tra questi anche Zé Maria che in post social ha ricordato: "Sei stato uno dei capi storici della curva del Perugia – ha scritto su Instagram il brasiliano – insieme a Faustino, Mirko e Roberto… ma sei stato anche un amico! Mi ricordo di tante cene insieme giocatori e tifosi, che gruppo abbiamo creato! Fino alla vittoria della Intertoto. Riposa in pace amico mio! Mimmo è il capo degli ultrà!".

A questo massaggio si aggiunge anche quello di Giovanni Tedesco che su Facebook ha scritto: "Scusami Mimmo se non sono potuto essere lì per darti l’ ultimo saluto come avresti meritato. Ancora ricordo le nostre passeggiate lungo la fiera dei morti parlando del nostro grifo… Sei stato più di un capo ultrà.

Riposa in pace amico mio". Nella prossima sfida, in programma domenica al Curi contro la Lucchese, verrà osservato un minuto di raccoglimento prima del fischio di inizio della gara e la squadra avrà il lutto al braccio. La Lega ha autorizzato la società biancorossa a ricordare lo storico capo ultrà biancorosso.