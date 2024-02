Il Sestri Levante dopo il blitz sogna un’altra impresa

Il Sestri Levante (25 punti in classifica) sogna un’altra impresa. I ragazzi di Barilari domenica sono stati i primi in stagione a violare il campo della Torres seconda della classe e adesso vogliono dare seguito contro i biancorossi di Formisano, reduci da quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque gare. Il Sestri Levante proverà un altro colpaccio per continuare a restare fuori dalla zona play out e puntare alla salvezza diretta.

La partita si giocherà domani sera a Vercelli con i tifosi allo stadio per la prima volta, dopo alcune gare in cui le partite dei liguri sono state giocate nello stesso impianto ma a porte chiuse.

Perdita importante per il Sestri Levante che dovrà rinunciare a Podda fermato dal giudice sportivo. Il laterale difensivo è uno dei titolarissimi e per sostituirlo potrebbe essere spostato sulla fascia Matteucci, favorito su Grosso, meno probabile il passaggio alla linea a tre, come riporta Genova Today. Per il resto rosa al completo se si esclude il lungodegente Riccardo D’Antoni. Difficile che Barilari cambierà modulo: per lasciare invariato4-3-3, il più praticato tra gli schemi usati in questa stagione, potrebbe quindi rispolverare Emanuele Matteucci che nell’ultimo mese e mezzo ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra. Nell’ipotesi, meno percorribile, della difesa a tre, il centrocampo sarebbe a quattro o cinque, rinforzato da Troiano e Raggio Garibaldi come inter-ditori. Nelle partite casalinghe lo score del Sestri Levante parla di tre vittorie, quattro pareggi e ben cinque sconfitte, anche se tre risalgono alle prime gare di campionato. Nel girone di ritorno il ko è con il Pontedera.