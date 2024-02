IL TECNICO FORMISANO. "Ci è mancato il guizzo. Abbiamo dominato»

"Ci dispiace non aver sfruttato le occasioni che abbiamo avuto, alcuni episodi li avremmo potuti sfruttare meglio. Stavolta ci è mancato il guizzo, ma non è mancata la prestazione. La squadra ha avuto il dominio durante tutto l’arco della gara però il Rimini ha fatto la sua partita di equilibrio di compattezza. C’è anche l’avversario e gli facciamo i complimenti", spiega Formisano al termine della gara ai microfoni di Umbria Tv. La squadra cresce sul piano dell’equilibrio difensivo. "Se non puoi vincerla, non la devi perdere. Ma non era questa la nostra idea, è solo mancata la possibilità di cambiare lo spartito. Ricci e Matos sono giocatori che possono fare la differenza, ma al di là delle assenze, siamo in crescita. Seghetti? Deve essere meno frenetico nella ricerca del gol, perché uno come lui lo trova. Se ha l’ossessione del gol, colpisce il portiere. Deve dimenticarsi di dover fare gol, solo così ne farà tanti".