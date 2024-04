Il tecnico Formisano. "Ci sono mancati precisione e cattiveria sotto porta»

PERUGIA - "Ci è mancato il gol del vantaggio per quanto costruito nel primo tempo con la palla che non è entrata per pochi centimetri. Ci avrebbe dato una forza diverse. Il loro gol inaspettato e fortuito, è arrivato come una doccia gelata, ma abbiamo risposto anche con i cambi. Abbiamo ampiamente meritato il pareggio e poi potevamo vincerla con l’occasione capitata a Seghetti". Formisano è soddisfatto della prestazione del Perugia, ma sa che deve correggere qualcosa in vista dei play off. "I dettagli faranno la differenza - spiega -. Sono contento di come abbiamo occupato gli spazi, abbiamo creato tanto e tenuto stabilmente la palla per tutto il primo tempo. Ci è mancata precisione e cattiveria negli ultimi 16 metri che è fondamentale quando fai un calcio di questo tipo. Serve ancora uno step per andare a chiudere tutte le azioni offensive che produciamo".