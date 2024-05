Il tecnico Formisano. "Ora è importante restare uniti. Daremo tutto»

PERUGIA - "È una grande gioia essere qui. Momenti come questo ti riconciliano con il senso dello sport, cioè quello di stare insieme, cercare di essere uniti verso il raggiungimento di un obiettivo". Il tecnico del Grifo, Alessandro Formisano, ha partecipato insieme al difensore Lewis, all’inaugurazione del nuovo Perugia Club Casaglia. "In questo momento per noi è molto importante la vicinanza delle persone. I nostri ragazzi vogliono vivere fortemente la gente e il tifo di Perugia. Momenti di questo genere ci danno tanta forza - ha detto - I playoff? Noi dobbiamo dare tutto. I ragazzi sono compatti, già nei primi giorni di preparazione si è visto qualcosa di diverso. Ora andiamo in ritiro e sicuramente dobbiamo aspettarci un Grifo che darà tutto. Sarà una lotteria difficile".