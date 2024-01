Il tecnico formisano. "Tifosi eccezionali. Il successo vale doppio»

"Al cospetto di una signora squadra, una delle migliori secondo me per progetto e percorso intrapreso, abbiamo ottenuta una vittoria che per me vale doppio". Così Formisano ha commentato la quarta vittoria consecutiva a Umbria Tv. "C’è da fare un plauso al Pontedera che tatticamente ci ha messo in difficoltà, ma noi siamo stati bravi a reggere e controbattere. Peccato perché dopo il 2-0 potevamo anche fare il terzo, ma diamo merito anche agli avversari". E sul cammino Formisano spiega: "Il nostro obiettivo è quello di continuare a migliorarsi perché non possiamo mantenere questo ritmo se non miglioriamo nei dettagli. Obiettivo stagionale è fare il meglio possibile, poi lo definiremo di partita in partita. I nostri tifosi sono stati eccezionali. Li sentiamo vicini a noi e sono l’arma in più. Sta crescendo l’entusiasmo e non dobbiamo fermarci".