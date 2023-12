Il tecnico, parla Baldini. "Mi piace lo spettacolo. Ma magari sempre così»

"Mi piace lo spettacolo, non la vedo come Allegri, ma in questo periodo non riusciamo sempre a realizzare ese se vinciamo tutte le gare per 1-0, sono disposto ad arrivare in fondo con la gastrite". Così Baldini dopo la gara ai microfoni di Umbria Tv.

"Dobbiamo essere più bravi a chiudere le partite soprattutto se trovi le giocate come abbiamo fatto nel primo tempo. Da qui alla fine del girone dobbiamo incamerare più punti possibile. Con questo successo abbiamo ritrovato il terzo posto, preso due punti alla Torres. Noi giocheremo sempre per vincere e il campionato è ancora lungo".

Questa sfida ha dato spunti di riflessione.

"La partita di Olbia ci ha ridato un Lisi in buone condizioni fisiche. Mi dispiace invece per Matos, con le qualità che ha dovrebbe fare venti gol. Non è facile cambiarlo, ma sta lavorando tutta la settimana a calciare in porta".

La confessione sul modulo.

"Sono amante di questo modulo (il 4-3-3, ndr), mi sono snaturato per mettere i giocatori a proprio agio, a casa loro, con le due punte, ma secondo me non copri il campo come lo copri con 4-1-4-1 in fase di non possesso. Un allenatore deve mettere le sue idee e ho messo modulo che amo".

Santopadre è soddisfatto del Grifo?

"I presidenti non sono mai contenti, è un continuo stimolo, ma sa fare bene il suo mestiere".