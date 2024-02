In campo. Dell’Orco può farcela. Matos in forte dubbio. Barbacci in visita

Seduta al mattino a Pian di Massiano per i biancorossi di Formisano in vista della partita con il Rimini. Buone notizie arrivano da Dell’Orco: il difensore centrale ha svolto la seduta con la squadra e quindi dovrebbe dare la sua disponibilità per la gara di sabato al Curi. Niente da fare, invece, per Matos: l’attaccante è alle prese con un problema ad un piede che lo costringe a disertare l’allenamento. Solo oggi si avrà il responso, ma l’attaccante resta in forte dubbio per l’incontro con il Rimini. Anche stavolta, quindi, Formisano avrà il gruppo ridotto ai minimi termini, in tutti i reparti. In difesa, però, con il rientro di Dell’Orco, il tecnico può proporre, davanti a Adamonis, Lewis, Angella (che torna dal primo minuto) e Dell’Orco. Mentre a centrocampo mancherà sicuramente Bartolomei, con la posizione di Santoro in bilico (anche se non va via potrebbe non essere della partita visto che si allena a parte da un paio di settimane). Pronti, Torrasi, Iannoni e Kouan, mentre sulla fasce non sarà disponibile Bozzolan alle prese con un problema ad una spalla, ma si scaldano Paz e Lisi (favorito su Cancellieri). In attacco non ci sarà Vazquez, in forte dubbio Matos, sono disponibili Sylla e Seghetti. Ci sono ancora due allenamenti, al mattino, per fare il punto della situazione e decidere. A seguire gli allenamenti di Formisano c’era un ospite speciale: Francesco Barbacci, collaboratore tecnico di Massimiliano Alvini.