In campo. Fuori anche Matos. Lisi in vantaggio su Cancellieri

I giorni passano ma la forte emergenza non accenna a diminuire. Anzi. Formisano ora sa che anche Matos dovrà saltare la prossima partita con il Rimini in programma domani al Curi con fischio di inizio alle 18,30. L’attaccante era in dubbio ma ha alzato bandiera bianca per un infortunio. E così, dopo la difesa e il centrocampo anche l’attacco è in emergenza. Le scelte per la prossima partita sono piuttosto obbligate, con poche soluzioni in panchina per cambiare la gara in corsa. In difesa non ci saranno Vulikic (infortunato) e Mezzoni (squalificato): davanti a Adamonis ci saranno Lewis, Angella e Dell’Orco, sulle fasce, invece, nessun ballottaggio a destra, con Paz dal primo minuto, mentre sulla fascia mancina Lisi dovrebbe essere in vantaggio su Cancellieri per una maglia dal primo minuto. In mezzo al campo saranno confermati Torrasi e Iannoni, con Kouan che dovrebbe agire in posizione più avanzata, alle spalle della coppia d’attacco che sarà formata da Sylla e Seghetti. Nell’ultima seduta, nella rifinitura di questa mattina, Formisano metterà a punto i dettagli per affrontare al meglio il match di domani contro il gruppo di Trois