In campo. Iannoni in dubbio per la prima. Adamonis è tornato a pieno ritmo

Ripresa a Pian di Massiano per il Perugia dopo la settimana di vacanza concessa dopo l’ultima gara del girone di andata. Alla ripresa dei lavoro Alessandro Formisano ha ritrovato Adamonis che si era fermato per un fastidio alla vigilia della parita con il Cesena che l’estremo difensore ha risolto nei sette giorni di stop.

Ancora assente, invece, Iannoni: il centrocampista, che ha saltato l’ultimo confronto dell’anno, è alle prese con un risentimento muscolare, è atteso in campo nel nuovo anno, il 2 gennaio dopo ulteriori accertameneti. In attesa di conoscere lo stato del problema, il giocatore è in dubbio per la prima partita del girone di ritorno in programma il 7 gennaio, al Curi, contro la Lucchese. Alla ripresa di ieri pomeriggio hanno invece svolto un lavoro differenziato Angella (assente contro il Cesena), Dell’Orco e Giunti.

Assente Vazquez: l’attaccante è alle prese con un problema muscolare e salterà sicuramente la gara con la Lucchese e la trasferta, otto giorni più tardi, sul campo del Pescara.

I biancorossi adesso saranno in campo tutti i giorni in vista dell’impegno con la Lucchese tra una settimana. Il programma degli allenamenti prosegue con una seduta questa mattina, mentre il primo dell’anno i biancorossi si alleneranno il pomeriggio.