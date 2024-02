In campo. Oggi la ripresa: chance per Bartolomei

I biancorossi tornano in campo oggi pomeriggio per iniziare a preparare il prossimo match in programma al Curi domenica contro la Juventus Next Gen (fischio di inizio alle 16,15). Dopo il giorno di riposo, Formisano farà il primo punto della situazione: rispetto all’ultimo appuntamento, domenica in casa della Torres, non sarà disponibile Kouan che è era diffidato e in occasione del fallo da rigore ha rimediato il giallo che gli costa la squalifica. In mediana, però, Formisano, per domenica, potrebbe recuperare Bartolomei: tra i giocatori ancora out per infortunio, il centrocampista è quello che sta meglio e che ha maggiori chance di ripresa. Già oggi si capiranno le probabilità di recupero. Ancora fuori Bozzolan (il terzino potrebbe rientrare con la Recanatese, subito dopo la Juve), mentre non ci sono ancora i tempi dei recuperi di Vazquez e Vulikic.