In campo. Play off per salire in B. Si giocano le semifinali

Si torna in campo per un posto in serie B. Avellino-Vicenza e Carrarese-Benevento sono le semifinali dei playoff in Serie C. Oggi si gioca l’andata, il 2 giugno il ritorno. Le quattro regine della C hanno raggiunto il penultimo atto dopo il ritorno dei quarti di finale: l’Avellino ha superato in rimonta il Catania e la Carrarese ha pareggiato con la Juventus Next Gen, entrambi i padroni di casa si sono qualificati grazie al miglior piazzamento in campionato. Il Vicenza, invece, si è aggiudicato il derby veneto col Padova anche al ritorno, mentre dopo la vittoria di misura all’andata il Benevento ha pareggiato sul campo della Torres in una gara terminata in dieci contro dieci. Nelle semifinali e in finale, in caso di parità, sono previsti i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore. Le sfide Avellino-Vicenza e Carrarese-Benevento sono in programma alle 21.