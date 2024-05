In campo. Stamattina la ripresa . Paz è da valutare

PERUGIA - I biancorossi tornano in campo subito, stamattina, in vista della partita di ritorno, con la Carrarese, in programma sabato sera allo stadio dei Marmi. Alla ripresa dei lavori, fari puntati sulle condizioni dei calciatori che hanno saltato la partita di andata del Curi, e anche di chi è rimasto in panchina perché non al meglio. Da valutare lo stato di forma di Paz: l’esterno colombiano non è stato convocato nel match di andata, in settimana sarà monitorato per capire l’eventuale disponibilità per il match di ritorno, anche magari solo per la panchina. Non solo: da valutare anche lo stato di salute di Angella e Cancellieri, ieri fuori uso. Il Perugia preparerà la gara di ritorno con sedute al mattino, a partire da oggi all’antistadio, quando il gruppo sarà diviso tra chi ha giocato e farà scarico e chi, invece, svolgerà una seduta normale.