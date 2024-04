LA CARICA DI giunti. "Pronti ad affrontare qualsiasi avversario»

PERUGIA - Titolare dal primo minuto contro il Cesena, il centrocampista del Perugia, Giovanni Giunti, ha commentato coì il ko in trasfera all’ultima di campionato. "Sapevamo di incontrare la squadra più forte. Abbiamo fatto quello che ci ha chiesto il mister e a mio parere lo abbiamo fatto in modo positivo. La partita e il risultato sono stati caratterizzati da due episodi perché abbiamo subito un gol su palla inattiva e uno su calcio di rigore. Oltre a questo abbiamo rischiato poco, siamo rimasti compatti e abbiamo saputo soffrire. Siamo ripartiti anche bene quando c’era da farlo. Dobbiamo prendere il lato positivo di questa partita". Giunti guarda ai playoff con ottimismo: "Da questa partita posso solo imparare perché ho giocato contro e con giocatori fortissimi. Adesso la testa è ai playoff, già da tempo ci stiamo preparando per questo. Siamo pronti ad affrontare qualsiasi avversario".