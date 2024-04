La corsa del Grifo: miglior quarta dei gironi. Ma a Cesena c’è il ’giallo’ dei diffidati

Ultima sfida di campionato. Altri 90 minuti per chiudere i giochi e stabilire la griglia playoff per puntare ancora a salire in serie B. Il Grifo, a quota 63 punti e ormai certo del quarto posto in classifica, domenica sfida la capolista (già promossa) Cesena. I biancorossi di Alessandro Formisano, che oggi tornano ad allenarsi dopo un giorno di riposo, sono chiamati a fare il massimo: c’è infatti ancora in palio un traguardo che potrebbe rendere piuttosto interessanti i playoff ed è quello di arrivare a essere la migliore quarta dei tre gironi. Il vantaggio che ne deriverebbe non è banale, perché raggiungere questo obiettivo, una volta superata la gara d’esordio dei playoff in programma il 7 maggio (ovvero la partita secca contro la peggior classificata fra le qualificate del primo turno), permetterebbe di essere testa di serie nel primo turno degli spareggi nazionali, quelli con sfide di andata e ritorno. Il Grifo, con il pareggio nel derby con l’Arezzo, ha fallito l’occasione di tornare ad essere la migliore quarta. In questo momento il ’titolo’ spetterebbe alla Triestina, grazie ai suoi 63 punti (girone A). Inoltre ci sono Casertana e Taranto (girone C) a quota 62, che possono ancora sperare di superare tutti all’ultimo tuffo. Il verdetto, dunque, resta da scrivere. Di certo, ci sono le nove squadre che hanno staccato il pass per gli spareggi promozione: Torres, Carrarese, Perugia, Gubbio, Juventus Next Gen, Pescara, Pontedera, Arezzo e Rimini. Il Grifo - oltre a inseguire la posizione di miglior quarta - vuole arrivare al gran finale con tutta la rosa a disposizione e in ottima forma. Ecco che a Cesena con ogni probabilità Formisano potrebbe tenere a riposo i giocatori a rischio squalifica. La lista è lunga. Iannoni, Paz e Cancellieri sono diffidati, a loro si sono aggiunti Vulikic e Lewis che hanno rimediato il ’giallo’ al Curi con l’Arezzo. Probabile che al "Manuzzi" non giocheranno. Non ci sarà di sicuro Torrasi, fermato per un turno dopo l’ammonizione.