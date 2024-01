La curiosità. Per l’ex Aleandro Rosi si aprono le porte del Brasile

PERUGIA - Il futuro di Aleandro Rosi potrebbe essere in Brasile. Secondo quanto riportato da Sky, il terzino classe ‘87, attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza al Perugia, è finito nel mirino del Criciúma, squadra brasiliana dove gioca un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex Samp e Inter Eder: trattativa in corso, il club brasiliano è in contatto con l’entourage del giocatore. Cresciuto nelle giovanili della Roma, con esperienze anche nella massima serie, dal 2018 al 2023 ha vestito la maglia del Perugia, lo scorso 30 giugno il suo contratto con il Grifo è terminato ed è rimasto senza squadra. Per lui adesso si aprono le porte del Brasile, in quella che potrebbe essere, a 36 anni, la sua prima esperienza da calciatore lontano dall’Italia.