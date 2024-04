La festa. L’Assisi vince e Riccardo annuncia il primo "Memorial Luciano Gaucci»

PERUGIA - "Ci saranno tutti quelli che gli hanno voluto bene e anche tutti quelli che ci hanno litigato". Saranno comunque in tanti. Anche perché non era difficile amare così come era facile litigare con Luciano Gaucci. Così Riccardo Gaucci, il giorno della festa della sua nuova creatura, l’Assisi, promossa in Prima Categoria, annuncia che il 5 maggio si terrà il primo "Memorial Luciano Gaucci".

"Sono contento per la promozione dell’Assisi, perché fare centro al primo anno non è mai facile. E poi abbiamo fatto tutto di corsa, i primi mesi li ho passati molto all’estero, e le prime 18 gare le abbiamo disputate lontano dal nostro stadio". Ora mancano due partite, il 28 aprile "giocheremo nel nostro stadio lo stadio degli Ulivi e faremo festa".

Una settimana più tardi, invece, ci sarà un’altra festa, sempre nello stadio di Assisi. "Sto organizzando da un po’ di tempo questo memorial dedicato a mio papà – aggiunge Riccardo – , avevo parlato anche con il presidente della Sir, Sirci, per chiedergli la sua disponibilità, visto che loro hanno sempre qualcosa da festeggiare. Dopo la vittoria di domenica mi sono messo a fare 200 telefonate per contattare i giocatori che hanno vissuto i nostri anni: non c’è stato nessuno che mi abbia detto di no". Nella lista i biancorossi ma anche qualche vecchia gloria della Roma. Sono arrivate già le prime adesioni: Cosmi, Liverani, Mazzantini, Negri, Rocca Pagano, Gelsi, Olive, Tovalieri, Calori, Ravanelli, Baiocco, Giunti, Bucchi, Cornacchini e anche Milan Rapajc: "Mi ha risposto con grande entusiasmo", sorride Gaucci. Ma all’evento parteciperanno anche tanti altri ex Grifoni. Tra gli allenatori che hanno vissuto l’era Gaucci anche Walter Novellino, mentre dei giocatori giallorossi saranno invitati Giuseppe Giannini e Nela. Il primo Memorial Luciano Gaucci si terrà il 5 maggio alle 15, sarà disputato un quadrangolare con in campo tutti gli ex grifoni, i giocatori e il presidente della Sir, l’Assisi calcio, gli amici e gli sponsor.

Francesca Mencacci