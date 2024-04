La formazione. Si scalda Dell’Orco. Paz è da valutare

PERUGIA - Dimenticare l’amaro ko di Pesaro, ritrovare grinta e atteggiamento giusto. Il Grifo prosegue la preparazione per la gara di domenica al "Curi" con l’Arezzo. Seduta mattutina a Pian di Massiano, il tecnico Formisano ha lavorato con tutto il gruppo a disposizione. Presente anche Paz, l’esterno non è al meglio della condizione e potrebbe essere tenuto a riposo in questo finale di campionato in vista delle sfide play off. Inoltre il colombiano è a rischio cartellino giallo, come Cancellieri, Torrasi e Iannoni. Non è escluso che per la gara con l’Arezzo, l’allenatore biancorosse decida di schierare dal primo minuto il difensore Cristian Dell’Orco, che ha bisogno di minutaggio in vista degli spareggi promozione. Nessun calciatore squalificato nelle fila delle due squadre.