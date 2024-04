La gara delle 20 a Cesena. Seghetti e Mezzoni restano a casa: "Risparmiati» tutti i diffidati

PERUGIA – Il Perugia guarda già ai play off. Alessandro Formisano per l’ultima partita di campionato sceglie di lasciare a casa, oltre allo squalificato Torrasi, anche tutti i giocatori in diffida per non rischiare squalifiche in vista della prima gara dei play off che per il Grifo sarà il 7 maggio al Curi. E allora non saranno in campo a Cesena i difensori Lewis e Vulikic, il centrocampista Iannoni e l’esterno Paz. Tra i giocatori in bilico c’è solo Cancellieri che dovrebbe, comunque, partire dalla panchina. Ai calciatori a rischio giallo si aggiungono anche Seghetti e Mezzoni che sono alle prese con qualche fastidio muscolare che consiglia il riposo. La squadra che sfiderà il Cesena sarà di peso ed esperienza, per buona parte degli interpreti, qualche lacuna, semmai, in panchina. I biancorossi scenderanno in campo alle 20 con la Triestina che avrà già giocato e quindi al fischio di inizio i giochi saranno fatti nel girone A, mentre nel girone C la questione è più complessa anche per la posizione del Taranto che ha presentato ricorso. A Cesena in porta dovrebbe esserci comunque Adamonis, mentre in difesa Formisano si affiderà a Souare nel centro-destra, insieme al capitano Angella al centro e Dell’Orco a completare il reparto. In mezzo al campo, invece, largo a Cudrig e Bozzolan sulle fasce, mentre sarà Bartolomei il regista del Perugia, con Kouan e Agosti a supporto. In attacco, invece, chance per Sylla, dopo tanta panchina, insieme a Matos. Vazquez, invece, partirà dalla panchina.