La gioia di Formisano. "Questo Perugia può arrivare fino in fondo»

Gubbio - "È una vittoria importante, voluta, al cospetto di una grande squadra che ci ha messo in difficoltà. Noi sapevamo che sarebbe stato importante partire bene e sapevamo anche che avremmo dovuto soffrire. La squadra ha dimostrato di volersi sacrificare e ha difeso il vantaggio fino alla fine". C’è soddisfazione nelle parole di Alessandro Formisano che, più di tutto, apprezza "la grande umiltà della squadra che ha rispettato l’avversario". La chiave del match: "Avevamo visto la partita contro il Cesena e sapevamo che loro potevano trovare coraggio nel prendere campo con la palla e quindi abbiamo deciso di aspettarli con un pressing medio basso per poi attaccarli in ripartenza. Siamo stati bravi a trovare il vantaggio, dispiace non aver raddoppiato perché avrebbe facilitato la ripresa. Poi loro sono venuti fuori e gli faccio i complimenti, ma i miei ragazzi stasera volevano la vittoria e vittoria è stata".

Il tecnico guarda avanti. "Se voglio agganciare la Carrarese? Assolutamente sì. Questo era un banco di prova importante in vista dei play off, abbiamo dimostrato che sappiamo soffrire. Negli spareggi finali dovremo essere organizzati e cattivi - conclude l’allenatore biancorosso - ma nelle ultime due gare ho visto un Perugia che credo possa arrivare fino in fondo".