La giornata. Il Grifo conquista la griglia playoff. Alla terza di ritorno è decimo posto

Al termine della seconda gara del nuovo anno, la terza del girone di ritorno, il Perugia conquista il suo posto nei play off. I biancorossi, dopo la vittoria con il Carpi, hanno scalato la graduatoria, in attesa delle partite del sabato e della domenica. La sconfitta dell’Ascoli in casa contro l’Entella, quella del Gubbio contro la Ternana, hanno fremato le dirette concorrenti per l’ultimo posto utile per accedere agli spareggi. Restano, invece, sempre quattro i punti di distacco dalla zona bassa della gradutoria, dai play out.

L’ingresso, anche se dalla porta di servizio, nella zona spareggi promozione deve essere solo un inizio. Le possibilità per scalare posizioni non mancano. Il buon inizio del nuovo anno potrà essere anche di aiuto per quanto riguarda il mercato in entrata. A tre settimane dalla chiusura delle trattative, il Perugia lavora su più fronti. I giovani Viti e Souare potrebbero spostarsi in prestito, percorso differente il club biancorosso ipotizza per Morichelli e Ricci. Poi ci sono, in uscita, anche Squarzoni e Palsson che il Perugia cerca di piazzare prima della fine del mercato. Sei pedine che in questo momento gravano sul monte ingaggi (chi più chi meno) che il Perugia vorrebbe alleggerire per poter intervenire in entrata.

I direttori Giugliarelli e Meluso sono al lavoro per consegnare a Lamberto Zauli un terzino sinistro che possa affiancare Giraudo, un attaccante esterno e una prima punta che possa affiancare Montevago, visto che Sylla se ne è andato e Marconi non riesce a trovare spazio.