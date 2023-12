La giornata. Oggi è Serie C-day. Il girone B al via domani

Da oggi a lunedì 11 dicembre si torna in campo per la diciassettesima giornata della stagione. Oggi è il primo “Serie C Day” di questa stagione, con ben nove sfide (otto del girone A e una del girone C) in diretta – divise negli slot delle 14 e delle 17 – e da seguire anche in contemporanea, in una doppia Diretta Gol. Il girone B, quello del Perugia, scende in campo a partire da domani. Alle 16,15 Juventus-Pineto; Pescara-Olbia, Pontedera-Gubbio; mentre alle 18,30 scendono in campo Spal-Entella. La notturna del sabato sarà Recanatese-Cesena, in agenda alle 20,45. Mentre domenica sarà il turno di Torres-Arezzo alle 14 insieme a Lucchese-Fermana, Rimini-Carrarese e Sestri Levante-Ancona. Il Perugia chiuderà la giornata con la partita delle 16,15 al Curi contro la Vis Pesaro.