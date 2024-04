La giornata. Studenti del "Volta» a Pian di Massiano. Visita al museo e allo stadio biancorosso

Proseguono anche nel mese di aprile le visite al museo biancorosso dei ragazzi dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale ITTS “Alessandro Volta”.

Una mattinata parlando di Perugia ma soprattutto per far conoscere la storia del Perugia calcio e approfondire il rapporto tra il club e il territorio. Una full immersion per toccare con mano tutto il mondo che ruota intorno ai colori biancorossi. Dalla storia, fino allo stadio, al terreno di gioco, i luoghi della squadra di calcio. I giovani ragazzi delle classi terze dell’istituto con indirizzo elettrotecnico ed energia, accompagnati dai docenti, Simone Papini e Valentino Nencetti, riuniti nella sala conferenze del museo hanno potuto così ascoltare direttamente dalla voce di Claudio Giulietti, uno dei componenti la commissione storica del Perugia calcio, i principali avvenimenti che hanno caratterizzato la storia biancorossa arricchiti da alcune curiosità e aneddoti divertenti. Una visita anche ai cimeli presenti nelle teche del museo che raccontano quanto vissuto dal club biancorosso.

La visita è poi proseguita allo stadio “Renato Curi” dove i ragazzi hanno scattato alcune foto. L’iniziativa proseguirà anche nelle prossime settimane con altre classi dell’istituto che verranno a visitare il museo e ad approfondire la storia della società di Pian di Massiano.