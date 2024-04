La giornata. Turno al via domani: Carrarese in campo alle 18,30. Doppio posticipo lunedì sotto i riflettori

Prende il via domani la trentaseiesima giornata del girone B. Domani, in orari differenti, si giocheranno otto partire, due sfide, invece, nel posticipo di lunedì. Il Perugia, blindato il quarto posto (sono otto i punti di vantaggio dal Gubbio, quinto), guarda alla terza posizione, distante due punti che sono però tre per gli scontri diretti a sfavore. La Carrarese, terza, scende in campo due ore prima dei biancorossi: il Grifo, al fischio di inizio, a Pesaro saprà l’esito del match che i toscani disputeranno in casa contro il Rimini.

La giornata si apre alle 14 con tre partite: Fermana-Lucchese, Olbia-Pescara e Pineto-Juventus Next Gen.

Alle 16,15 doppio appuntamento con Entella-SPAL e Ancona-Sestri Levante. Mentre alle 18,30 ancora due sfide in agenda: Carrarese-Rimini

e Gubbio-Pontedera. Chiuderà la giornata di domani Vis Pesaro-Perugia, in agenda alle 20,45 (la sfida sarà trasmessa in diretta anche su Umbria Tv). Nella serata di lunedì, invece, toccherà a Arezzo-Torres e Cesena-Recanatese, entrambe con fischio di inizio alle 20,45.

Classifica: CESENA (già promossa in serie B) 89, Torres 72, Carrarese 64, Perugia 62, Gubbio 54, Pontedera 50, Pescara 49, Juventus NG 48, Arezzo 48, Rimini 47, Lucchese 44, Pineto 44, Entella 42, Sestri Levante 41, SPAL 40, Recanatese 37, Ancona 35, Vis Pesaro 33, Fermana 28, Olbia 25.