La giornata. Turno complicato . Saltano due panchine

L’ultimo turno di campionato, che si è chiuso con il posticipo del Perugia, al Curi, contro il Campobasso, ha fatto due “vittime“. Sono, infatti, saltate altre due panchine nel girone B di serie C, quello del Perugia. Il Sestri Levante ha esonerato Andrea Scotto dopo il pesante ko (4-1) patito nella partita contro l’Ascoli. Lo stesso ha fatto il Gubbio che ha salutato Roberto Taurino. Per l’ex Grifo è risultata fatale la sconfitta sul campo del Milan Futuro. Il prossimo turno sarà l’ultimo del girone di andata, con i biancorossi di Zauli che saranno impegnati nella trasferta toscana, contro il Pontedera, in agenda domenica. Non ci sarà riposo per il Perugia, che già stamattina si ritrova a Pian di Massiano per iniziare a preparare la prossima sfida. Il programma proseguirà con una seduta domani pomeriggio, poi tutte sfide al mattino.