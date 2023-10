La partita. Le probabili formazioni stasera alle 20,45. Acella resta a casa, torna Adamonis tra i pali

Così in campo:

(stadio Tubaldi, ore 20,45)

RECANATESE (3-5-2): Meli; Peretti, Ferrante, Veltri; Longobardi, Morrone, Prisco, Carpani, Quacquarelli; Sbaffo, Melchiorri. A disposizione: Tiberi, Mascolo, Ricci, Marinacci, Raparo, Canonici, Egharevba, Senigagliesi, Ferretti, Giampaolo, Lipari.

All. Giovanni Pagliari

PERUGIA (4-3-3): Adamonis; Mezzoni, Angella, Vulikic, Cancellieri; Kouan, Bartolomei, Iannoni; Matos, Vazquez, Lisi. A disposizione: Furlan, Bozzolan, Paz, Morichelli, Souare, Santoro, Torrasi, Ebnoutalib, Giunti, Ricci, Seghetti, Cudrig.

Allenatore: Francesco Baldini

Arbitro: Valerio Pezzopane della sezione di L’Aquila.

Assistenti: Domenico Castro di Livorno e Matteo Cardona di Livorno.

Quarto ufficiale sarà Gianluca Guitaldi della sezione di Rimini.

In tv: la gara sarà in diretta su Sky Sport (canale 259), in streaming su Now e Sky Go.

Biglietti: si è chiusa ieri la prevendita per il settore ospiti dello stadio di Recanati, oggi i tifosi del Perugia, se interessati, potranno comunque acquistare il biglietto di tribuna. Non ci sono infatti restrizioni per assistere alla gara allo stadio Tubaldi di Recanati.

Convocati: tra i biancorossi di Baldini, oltre a Dell’Orco infortunato, non sono stati inseriti Bezziccheri, Abibi e Acella. Il centrocampista si è fermato ieri nella seduta di rifinitura prima della partenza.