LA RIPRESA A PIAN DI MASSIANO. Ripresa, Angella lavora in palestra

Ripresa a Pian di Massiano ieri pomeriggio per i biancorossi di Formisano. La squadra si è ritrovata dopo il pareggio di Rimini e il giorno di riposo per iniziare a preparare il prossimo appuntamento di campionato, venerdì sul campo di Vercelli contro il Sestri Levante, fresco di successo con la Torres. Alla ripresa nessuna seduta differenziata per chi ha giocato, l’allenatore ha riunito subito il gruppo, vista la settimana corta. Fatta eccezione per gli infortunati e per Angella che è rimasto in palestra, gli altri hanno svolto l’intera seduta. Buone notizie arrivano da Ricci: l’attaccante ieri ha svolto l’intera seduta di allenamento e si mette a disposizione di Formisano per la trasferta di venerdì. A pieno ritmo anche Mezzoni che ha scontato il turno di squalifica e torna, quindi, a disposizione per il match contro il Sestri Levante. Il programma prosegue con sedute al mattino.