La serata alla Locanda dei Golosi. Gli auguri del Coordinamento: "I tifosi ci saranno sempre»

I tifosi biancorossi si sono scambiati gli auguri alla Locanda dei Golosi. Stavolta non si è tenuto il tradizionale appuntamento con il Natale Biancorosso, ma una serata senza società e giocatori. Il Centro di Coordinamento nell’augurare un sereno Natale ai tifosi "ringrazia coloro che hanno partecipato, anche attraverso i Clubs associati, alla bella festa che si è tenuta alla Locanda dei Golosi per lo scambio di auguri - scrivono in una nota -. È solo ai tifosi che va il nostro impegno e la nostra attenzione, gli unici a contare veramente, coloro sono e saranno sempre presenti. Si ringrazia tutti quanti perché è davvero gratificante essere ripagati con tanta numerosa partecipazione, dà un senso ancora maggiore all’impegno di tutti, al culmine di una serata piena di soddisfazioni, con la lotteria delle maglie, la magistrale conduzione di Francesco Bircolotti, la presenza di ex grifoni con aneddoti e risate, e con la preziosa adesione di amici biancorossi venuti da ogni parte di Italia, nonché del nostro immancabile sponsor Stile Gioiello. Anche se il momento non è dei migliori, i tifosi del Grifo non fanno mai mancare il loro calore e sostegno. Non deludono mai, sempre presenti in ogni circostanza".