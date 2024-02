La squadra. Angella e Vazquez: si valuta per sabato

Prosegue la preparazione dei biancorossi per la sfida in notturna al "Curi" contro la Recanatese. Per il prossimo appuntamento Formisano avrà intanto a disposizione Kouan che ha scontato il turno di squalifica. Buone notizie da Angella e Vazquez che hanno svolto l’intera seduta di allenamento con il gruppo di fronte al presidente Santopadre che ieri ha spento 55 candeline. Il difensore e l’attaccante saranno valutati giorno dopo giorno, lo staff biancorosso deciderà se impiegarli già sabato con la Recanatese o aspettare martedì per la gara infrasettimanale con l’Entella. In difesa, vista l’assenza di Dell’Orco, nel caso in cui Angella non dovesse farcela, scatterà la conferma per il giovane Souare in difesa insieme a Mezzoni e Lewis. Per Bozzolan, invece, il rientro slitta di qualche giorno, si valuta per la trasferta di martedì a Chiavari nel match contro l’Entella.