La squadra. Angella, l’esame è superato. Bozzolan invece è in forte dubbio

PERUGIA - Ogni giorno ci sono novità da Pian di Massiano. Tra chi torna e chi invece esce. Intanto una buona notizie per Alessandro Formisano: Angella ha superato la prova di ieri mattina, oggi, nella sedute di rifinitura ci sarà una nuova verifica, ma salgono le percentuali in vista della partita con la Spal. Il capitano potrebbe essere al suo posto, al centro del reparto, nella sfida contro la squadra di Ferrara. Passo indietro invece per quanto riguarda Morichelli che giovedì sembrava più vicino ad una convocazione, mentre ieri non ha dato segnali incoraggianti. Durante la seduta di ieri, invece, Bozzolan ha riportato un problema ad una spalla ed entra nel gruppo dei giocatori in forte dubbio per la sfida. Esce dalla lista dei convocati, invece, Ricci che anche ieri ha svolto un lavoro differenziato. A questa situazione si aggiungo le assenze certe di Iannoni e Santoro che devono scontare il turno di squalifica.

Quale formazione scegliere per il match casalingo con la Spal? Il nodo è in difesa, con Dell’Orco che potrebbe lasciare Formisano ha i giocatori contati. Il trio davanti a Adamonis potrebbe essere composto da Lewis. Da capire, vista la situazione a centrocampo, con quale modulo si schiererà il Grifo. Nel caso in cui Formisano dovesse optare per il 3-4-1-2 sulle fasce ci saranno Paz e Cancellieri, in mediana Kouan e Torrasi (in vantaggio su Bartolomei), mentre sulla trequarti potrebbe agire Matos insieme a Sylla e Seghetti. Oppure Kouan potrebbe agire più avanzato con Torrasi e Bartolomei in mediana. Oggi l’ultima verifica, ancora a porte chiuse, per sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione.