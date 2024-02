La squadra. Angella non recupera. Però rientrano . Kouan e Sylla

I biancorossi si sono ritrovati a Pian di Massiano ieri mattina, poche ore dopo il successo conquistato con la Fermana. In campo, però, sono andati solo i calciatori che non sono scesi in campo, chi è subentrato, e anche Sylla e Kouan, assenti per squalifica contro la Fermana, ma pronti a tornare in campo nella prossima gara di Sassari contro la Torres. Per Formisano due rientri importanti per il match contro la seconda della classe e saranno gli unici due giocatori in più che l’allenatore del Perugia avrà a disposizione. Perché degli infortunati nessuno darà disponibilità per la trasferta in Sardegna, neanche Angella. Ancora out, quindi, il capitano, Vazquez, Vulikic, Bartolomei e Bozzolan. Il programma di Formisano proseguirà con sedute al mattino in agenda oggi e domani. Dopo la rifinitura la partenza per Roma per poi volare in Sardegna.