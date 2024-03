La squadra biancorossa. Sylla e Adamonis rimediano il cartellino. Salteranno il prossimo incontro con il Pineto

Dopo il successo con il Gubbio, Formisano ha concesso alla squadra un giorno di riposo. Alla ripresa della preparazione, fissata per domani pomeriggio, non mancano le situazioni da verificare: Vulikic è uscito dal campo per un risentimento muscolare che dovrà essere valutato in vista della partita di sabato con il Pineto (fischio di inizio alle 17,30). Non destano preoccupazioni, invece, le condizioni di Paz che sarebbe uscito dal campo perché stremato. Da valutare, alla ripresa, anche Matos e Dell’Orco: l’attaccante alla fine è rimasto a casa, mentre il difensore sta recuperando da un infortunio e potrebbe rientrare in gruppo. La gara di Gubbio lascerà comunque strascichi certi, quelli sul piano delle squalifiche: Adamonis e Sylla erano diffidati e hanno rimediato il giallo che gli costa lo stop contro il Pineto. In porta, quindi, si scalda Abibi, mentre in attacco potrebbe esserci una chance in avvio per Vazquez.