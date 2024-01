La squadra. Iannoni verso il rientro. Tempi ancora lunghi per Federico Vazquez

Seduta mattutina all’antistadio per i biancorossi di Alessandro Formisano. Buone notizie per quanto riguarda Iannoni: il centrocampista ha svolto un lavoro differenziato, ma potrebbe dare la sua disponibilità per la partita di domenica con la Lucchese. Lo staff biancorosso è al lavoro per cercare di recuperarlo al meglio. Furlan, invece, è ancora ai box per l’influenza. Non arrivano invece buone notizie per quanto riguarda Vazquez: per l’attaccante c’è ancora da attendere, non sarà disponibile domenica, non ce la farà la trasferta con il Pescara e presumibilmente neppure per la gara dopo, in casa, contro la Spal. Servirà ancora tempo per recuperare dall’infortunio muscolare. Per il prossimo confronto va ricordato che Formisano non avrà ancora a disposizione Seghetti (sconta la seconda e ultima giornata di squalifica) e Lisi (sconta la seconda delle tre giornate di stop). Anche per oggi è in agenda una seduta al mattino.