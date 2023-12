La squadra. Matos a disposizione, Vazquez ancora fuori. Iannoni in vantaggio su Kouan a centrocampo

"Matos si è allenato solo due giorni, vediamo. L’ultima seduta (quella di rifinitura al Curi di ieri, ndr) sarà decisiva. Vazquez invece non lo recuperiamo, speriamo per la prossima partita". Francesco Baldini non svela molto della squadra che oggi affronterà la Vis Pesaro. La sensazione, però, è che i biancorossi cercheranno il successo con la squadra schierata con il 4-3-3. I ballottaggi sono in tutti i reparti: la certezza sono i due centrali, Vulikic e Angella, mentre sulla fascia destra Mezzoni è favorito su Paz, mentre a sinistra Bozzolan sembra essere in vantaggio su Cancellieri.

A centrocampo iniziano i ballottaggi seri: Iannoni, che ha scontato il turno di squalifica, dovrebbe avere una maglia dal primo minuto. Con lui, al centro della mediana, ci sarà Bartolomei, a completare il reparto ci sarà invece Santoro. In caso di tridente, molto probabile, con Vazquez assente e Matos in dubbio dall’inizio, Baldini potrebbe optare, in avvio, per Seghetti al centro del reparto insieme a Ricci e Lisi sulle corsie esterne. Nel caso in cui Matos fosse disponibile, a uscire potrebbe essere Lisi.