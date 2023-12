La squadra. Oggi la ripresa a Ellera dopo il giorno di riposo. Vazquez è nel mirino

Dopo un giorno di riposo i biancorossi di Francesco Baldini tornano in campo per iniziare a preparare la prossima sfida contro la Vis Pesaro al Curi, in programma domenica. Avversario in ripresa dopo un avvio di stagione molto negativo, reduce dal pareggio casalingo con il Rimini. Il Perugia si ritrova questa mattina a Pian di Massiano ma poi si sposterà a Ellera per il lavoro in campo. Alla ripresa, fari puntati sulle condizioni di Vazquez: l’attaccante, che ha saltato le ultime due partite per un problema muscolare, potrebbe rientrare proprio domenica contro i marchigiani. Già oggi si farà il punto della situazione. Da valutare, alla ripresa, anche le condizioni di Paz, uscito dal campo per un fastidio che però non dovrebbe essere di grave entità. Per il prossimo incontro ci sarà sicuramente Iannoni che ha scontato il turno di squalifica.